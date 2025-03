Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Visa-Kurs

Die Aktie von Visa gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Visa-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 336,90 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Visa nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,7 Prozent auf 336,90 USD. Bei 334,68 USD markierte die Visa-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 339,00 USD. Bisher wurden via New York 247.387 Visa-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 366,53 USD markierte der Titel am 04.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Visa-Aktie mit einem Kursplus von 8,79 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 252,74 USD am 26.07.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Visa-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,08 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,41 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 393,00 USD.

Am 30.01.2025 hat Visa die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,40 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 9,51 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Visa 8,63 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.04.2025 erfolgen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Visa-Gewinn in Höhe von 11,29 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Schwacher Handel in New York: Dow Jones letztendlich schwächer

Dow Jones aktuell: Dow Jones am Donnerstagnachmittag schwächer

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones fällt zurück