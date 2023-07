Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa gewinnt am Montagmittag an Boden

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Visa. Zuletzt wies die Visa-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 214,05 EUR nach oben.

Das Papier von Visa konnte um 12:01 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 214,05 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Visa-Aktie bei 215,35 EUR. Mit einem Wert von 215,35 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Visa-Aktien beläuft sich auf 2.913 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 221,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.07.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Visa-Aktie somit 3,14 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 180,22 EUR. Abschläge von 15,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Visa am 25.07.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,16 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,98 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.123,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.275,00 USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 25.10.2023 dürfte Visa Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Visa ein EPS in Höhe von 8,65 USD in den Büchern stehen haben wird.

