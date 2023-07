Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Montagnachmittag im Aufwind

Aktie im Fokus

Die Aktie von Visa zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Visa-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 237,46 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 237,46 USD zu. Die Visa-Aktie zog in der Spitze bis auf 238,41 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 236,00 USD. Bisher wurden heute 218.568 Visa-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.07.2023 bei 245,37 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,33 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 174,80 USD am 14.10.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 26,39 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Visa am 25.07.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,98 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Visa 8.123,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.275,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Visa-Bilanz für Q4 2023 wird am 25.10.2023 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 8,65 USD je Visa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

NYSE-Titel MasterCard-Aktie dennoch tiefer: MasterCard verdient im zweiten Quartal mehr

NYSE-Wert Visa-Aktie dennoch leichter: Visa mit glänzendem Ergebnis

Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Visa eingefahren