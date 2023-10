Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa gewinnt am Dienstagmittag an Boden

Notierung im Fokus

Die Aktie von Visa gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Visa konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,7 Prozent auf 233,08 USD.

Die Visa-Aktie stieg im London-Handel. Um 11:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 233,08 USD. Den London-Handel startete das Papier bei 233,08 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Visa-Aktien beläuft sich auf 13.865 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 10.01.2023 auf bis zu 220,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 5,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 220,00 USD. Dieser Wert wurde am 10.01.2023 erreicht. Mit Abgaben von 5,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 24.10.2023 legte Visa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,33 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 8.609,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.787,00 USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Visa Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Visa-Aktie in Höhe von 9,88 USD im Jahr 2024 aus.

