Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Visa am Dienstagvormittag ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Visa. Das Papier von Visa befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,2 Prozent auf 219,40 EUR ab.

Die Visa-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 09:20 Uhr um 0,2 Prozent auf 219,40 EUR ab. In der Spitze büßte die Visa-Aktie bis auf 218,80 EUR ein. Bei 219,25 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wechselten 925 Visa-Aktien den Besitzer.

Am 11.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 233,00 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,20 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 191,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 12,81 Prozent würde die Visa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Visa am 24.10.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,33 USD gegenüber 1,93 USD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.609,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Visa einen Umsatz von 7.787,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 01.02.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Visa-Aktie in Höhe von 9,88 USD im Jahr 2024 aus.

