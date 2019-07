Visa schüttet seit dem Jahr 2008 eine Dividende aus

Der amerikanische Kreditkartenkonzern Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, NYSE: V) wird am 3. September 2019 eine Quartalsdividende von 25 US-Cents an seine Aktionäre ausbezahlen (Record day ist der 16. August 2019).

Damit zahlt Visa auf das Gesamtjahr gesehen 1,00 US-Dollar an die Anteilsinhaber aus. Dies entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 179,15 US-Dollar (Stand: 17. Juli 2019) einer aktuellen Dividendenrendite von 0,56 Prozent. Im Jahr 2008 zahlte Visa erstmals eine Dividende (0,0263 US-Dollar). Seitdem wurde die Dividende jedes Jahr angehoben.

Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2019 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 5,49 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 5,07 Mrd. US-Dollar). Der Nettogewinn lag bei 2,98 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 2,61 Mrd. US-Dollar), wie am 24. April berichtet wurde.

Die erste Visa-Karte ist im Jahr 1976 ausgegeben worden. Am 19. März 2008 schaffte das Unternehmen aus San Francisco den Sprung an die Börse.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2019 mit 35,78 Prozent im Plus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung in Höhe von 391,5 Mrd. US-Dollar (Stand: 17. Juli 2019) auf.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de