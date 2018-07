Visa übertrifft Erwartungen - Ausblick bestätigt

Von Maria Armental

NEW YORK (Dow Jones)--Visa hat in ihrem dritten Geschäftsquartal die Markterwartungen übertroffen. Das Unternehmen profitierte von höheren Ausgaben der Konsumenten, die bei ihren Einkäufen die Kreditkarten des US-Konzern nutzten. Am Ausblick für das Gesamtjahr hält Visa fest.

In den drei Monaten per Ende Juni verdiente Visa unterm Strich mit 2,33 Milliarden US-Dollar 13 Prozent mehr. Bereinigt um Sondereffekte lag der Gewinn je Aktie laut Mitteilung bei 1,20 Dollar. Die Einnahmen steigerte der Konzern um 15 Prozent auf 5,24 Milliarden Dollar. Analysten hatten die Einnahmen lediglich bei 5,09 Milliarden Dollar und den Gewinn je Aktie bei 1,09 Dollar gesehen.

July 25, 2018 17:32 ET (21:32 GMT)