Visa-Umsatz- und Gewinn trotz Rückgang über den Erwartungen

NEW YORK (Dow Jones)--Der Kreditkartenkonzern Visa hat in seinem zweiten Geschäftsquartal einen Umsatz- und Gewinnrückgang verbucht. Die Zahlen waren jedoch besser als am Markt erwartet. Das grenzüberschreitende Kreditvolumen sank auf Basis konstanter Wechselkurse um 11 Prozent, während die operativen Kosten der Visa Inc um 11 Prozent zulegten.

"Der grenzüberschreitende Reiseverkehr ist der Sektor, der am langsamsten zurückkehrt, aber es gibt einige zarte Hinweise, die ein echtes Indiz dafür sind, dass die Menschen die Welt sehen wollen", sagte CEO Alfred Kelly Jr. laut der Mitteilung.

Der Nettogewinn sank in den drei Monaten auf 3,03 Milliarden von 3,08 Milliarden Dollar vor Jahresfrist. Je Stammaktie der Klasse A lag der Gewinn bei 1,38 Dollar, ein Cent weniger als im Vorjahreszeitraum. Laut Factset hatten die Analysten nur mit 1,27 pro Aktie gerechnet. Der Nettoumsatz ging um 2,1 Prozent auf 5,73 Milliarden Dollar zurück, hier hatten die Marktbeobachter mit 5,56 Milliarden Dollar gerechnet.

April 27, 2021 17:17 ET (21:17 GMT)