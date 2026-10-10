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Eigengeschäft bei Viscom

Viscom-Aktie: Führungskraft investiert in eigene Anteile

Managers’ Transactions brachten jüngst die Viscom-Aktie in Bewegung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Viscom AG
4.90 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Für den 06.10.2026 wurde bei Viscom eine Managers’ Transaction gemeldet. Die Publikation der Managers’ Transaction fand am 08.10.2026 statt. Im Portfolio von Viscom-Aufsichtsrat Overmeyer, Prof. Dr. Ludger kam es am 06.10.2026 zu einer Anpassung. Die Führungskraft kaufte 3.997 Aktien zu jeweils 5,08 EUR hinzu. Kaum Bewegung ließ sich im Endeffekt bei der Viscom-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via FSE bei 5,10 EUR.

Die Viscom-Aktie zeigte sich insgesamt im FSE-Handel am Veröffentlichungstage der BaFin kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 4,90 EUR an der Tafel. Aktuell ergibt sich für Viscom eine Börsenbewertung in Höhe von 45,14 Mio. Euro. An der Börse befinden sich momentan 8.885.060 Aktien im Streubesitz.

Davor tätigte Overmeyer, Prof. Dr. Ludger am 16.06.2026 ein Eigengeschäft. Damals deckte sich Overmeyer, Prof. Dr. Ludger mit 2.000 Viscom-Aktien zu jeweils 6,02 EUR ein.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
11.04.11 Viscom kaufen MIDAS Research GmbH
28.02.11 Viscom kaufen MIDAS Research GmbH
23.11.10 Viscom kaufen MIDAS Research GmbH
17.09.10 Viscom kaufen Der Aktionär
07.09.10 Viscom kaufen MIDAS Research GmbH

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