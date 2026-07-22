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Vishal Mega Mart: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

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Aktien
Vishal Mega Mart Limited Registered Shs 144A Reg S
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Vishal Mega Mart hat am 23.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,55 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,450 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 31,40 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 37,27 Milliarden INR ausgewiesen.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,622 INR erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 37,42 Milliarden INR belaufen hatte.

Redaktion finanzen.net

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