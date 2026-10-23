Vishal Mega Mart: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
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Vishal Mega Mart gab am 21.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,330 INR erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal hat Vishal Mega Mart mit einem Umsatz von insgesamt 33,99 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29,81 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 13,99 Prozent gesteigert.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,359 INR sowie einem Umsatz von 34,41 Milliarden INR in Aussicht erwartet.
Redaktion finanzen.net
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