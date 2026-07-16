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Vision Marine Technologies stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Werte in diesem Artikel
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Vision Marine Technologies Inc Registered Shs
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Vision Marine Technologies präsentierte in der am 14.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.05.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 29,10 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vision Marine Technologies -1857,180 USD je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9085,00 Prozent auf 18,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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