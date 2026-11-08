Vistra hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
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Vistra hat am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das EPS lag bei 0,13 USD. Im letzten Jahr hatte Vistra einen Gewinn von 0,070 USD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz wurden 6,35 Milliarden USD gegenüber 4,92 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion Finanzen.net
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