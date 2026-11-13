Vital Infrastructure Property Trust hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
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Vital Infrastructure Property Trust äußerte sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,060 CAD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 64,9 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 40,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 108,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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