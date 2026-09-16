VitaNova Life Sciences: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
VitaNova Life Sciences hat am 14.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt.
Der Umsatz wurde auf 0,3 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.net
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