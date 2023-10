Vitesco Technologies Aktie News: Bullen treiben Vitesco Technologies am Vormittag an

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Vitesco Technologies. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 19,5 Prozent auf 90,05 EUR zu.

Die Vitesco Technologies-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 19,5 Prozent auf 90,05 EUR. Die Vitesco Technologies-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 90,30 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 89,55 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 55.413 Vitesco Technologies-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 90,30 EUR erreichte der Titel am 09.10.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vitesco Technologies-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.11.2022 (49,48 EUR). Der derzeitige Kurs der Vitesco Technologies-Aktie liegt somit 81,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 83,88 EUR an.

Vitesco Technologies ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Vitesco Technologies wird am 14.11.2023 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Vitesco Technologies rechnen Experten am 12.11.2024.

