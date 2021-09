Vitesco: Könnten Zukauf für Milliarden-Betrag stemmen

GO

Heute im Fokus

DAX tief im Minus -- PayPal schluckt japanischen Bezahldienst Paidy -- Google und T-Systems bauen "souveräne Cloud" für Deutschland -- Merck, Deutsche Bank, Delivery Hero, Nordex im Fokus

Rheinmetall erhält Auftrag für elektrische Kühlmittelpumpen. Commerzbank-CEO: Neue Regierung muss Finanzstandort stärken. EssilorLuxottica stockt bei Grandvision auf. JPMorgan kauft Mehrheitsanteil an Plattform Volkswagen Payments. Telekom-Beteiligung an Ströer sinkt unter 5 Prozent. Dongfeng Motor reduziert Stellantis-Beteiligung auf 4,5 Prozent. Deutsche Börse ernennt Barbara Roth zum Head of Group Audit.