Vitesco meldet positiven Ergebniseffekt von 120 Millionen Euro

REGENSBURG (dpa-AFX) - Der Autozulieferer Vitesco (Vitesco Technologies) hat aufgrund einer Wertaufholung im Bereich der Hochvolt-Applikationen einen Einmalertrag verbucht. Wegen höheren Nutzwertes ergebe sich ein positiver Effekt auf das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) in Höhe von rund 120 Millionen Euro im vierten Quartal des vergangenen Jahres, teilte der im SDax notierte Konzern am Montag in Regensburg mit. Entsprechend wirke sich der Effekt auf das Geschäftsjahr 2021 aus. Der Wert ergebe sich aus der Differenz zwischen dem Nutzungswert und dem Buchwert der Hochvolt-Applikationen, hieß es zur Erläuterung./ngu/jha/