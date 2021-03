Vitesco will 2024 Gewinnschwelle im E-Antriebsgeschäft erreichen

FRANKFURT (Dow Jones)--Vitesco will mittelfristig die Gewinnschwelle im Zukunftsgeschäft mit Elektrifizierungs-Technologie erreichen. Angesichts hoher Vorleistungen in den kommenden Jahren sollen 2024 Gewinne erzielt werden, sagte Vitesco-Chef Andreas Wolf während eines Pressegesprächs anlässlich des Kapitalmarktages. Der Ausbau der stark wachsenden Bereiche werde vom laufenden Geschäft um den Verbrennungsmotor finanziert. Mittelfristig, also in drei bis fünf Jahren, soll über 30 Prozent der Erlöse im Kerngeschäft mit Produkten um die Elektrifizierung erzielt werden.

Vitesco verfüge aktuell über einen Auftragsbestand von mehr als 13 Milliarden Euro im E-Antriebsgeschäft, ergänzte Wolf. Dieses Jahr soll der Orderbestand "signifikant wachsen".

Im abgelaufenen Jahr erwirtschaftete die Antriebssparte von Continental insgesamt 8,03 Milliarden Euro Umsatz, ein Rückgang von knapp 12 Prozent. Operativ fiel ein Verlust von 324 Millionen Euro nach minus 635 Millionen Euro im Jahr davor an. Mittelfristig peilt Vitesco eine bereinigte EBIT-Marge von 7 bis 9 Prozent an.

Die Aktionäre von Conti sollen bei der Hauptversammlung am 29. April über die Abspaltung der Sparte abstimmen. Der Börsengang von Vitesco ist dann für das zweite Halbjahr 2021 geplant. Angesichts der geplanten vollständigen Abspaltung entspricht die Aktionärsstruktur von Vitesco der von Conti.

