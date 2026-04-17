Vivakor öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Vivakor hat am 15.04.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 27,92 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -104,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Vivakor hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21,0 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 49,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 318,010 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vivakor -152,000 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 104,42 Millionen USD – ein Plus von 16,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Vivakor 89,81 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net