Vivakor stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

21.08.26 06:35 Uhr

Vivakor präsentierte in der am 19.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 13,35 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1200,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Vivakor mit einem Umsatz von insgesamt 32,1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 10,38 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.net