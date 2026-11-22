Vivakor vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
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Vivakor ließ sich am 20.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Vivakor die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 21,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -125400,000 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite standen 303,6 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,0 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
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