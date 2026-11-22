Auf der Umsatzseite standen 303,6 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,0 Millionen USD umgesetzt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 21,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -125400,000 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Vivakor ließ sich am 20.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Vivakor die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Vivakor

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vivakor

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung