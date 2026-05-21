Vivakor zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Vivakor äußerte sich am 20.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,32 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -42,000 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 19,5 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 47,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vivakor 37,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net