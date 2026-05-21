Vivakor zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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Vivakor äußerte sich am 20.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,32 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -42,000 USD erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig standen 19,5 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 47,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vivakor 37,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.net
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