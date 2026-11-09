Vivanza Biosciences stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

09.11.26 06:35 Uhr

Vivanza Biosciences hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,03 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Vivanza Biosciences 0,140 INR je Aktie verdient.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 79,38 Prozent auf 114,1 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 553,6 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net