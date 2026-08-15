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Vivesto Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vivesto AB Registered Shs
0.76 EUR 0.03 EUR 4.22 %
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Vivesto Registered lud am 13.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,76 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Vivesto Registered ein Ergebnis je Aktie von -1,740 SEK vermeldet.

Redaktion finanzen.net

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