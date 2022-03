Vizekanzler Habeck setzt Besuch in Washington fort

WASHINGTON (dpa-AFX) - Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) setzt seine Gespräche in Washington fort. Der Wirtschafts- und Klimaschutzminister will an diesem Mittwoch unter anderem US-Senatoren treffen sowie den Nationalen Sicherheitsberater Jake Sullivan. Auch mit dem Berater für Energiesicherheit, Amos Hochstein, und dem Klima-Sonderbeauftragten John Kerry sind Unterredungen geplant. Im Mittelpunkt des Besuchs stehen die Lage nach dem Angriff Russlands sowie sicherheits- und energiepolitische Fragen./hrz/DP/he