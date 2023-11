Vodafone Group Aktie News: Vodafone Group legt am Mittwochvormittag zu

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Vodafone Group. Zuletzt konnte die Aktie von Vodafone Group zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,5 Prozent auf 0,735 GBP.

Die Vodafone Group-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:06 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 0,735 GBP. Die Vodafone Group-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,736 GBP aus. Bei 0,733 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.828.649 Vodafone Group-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,032 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 40,443 Prozent könnte die Vodafone Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 0,697 GBP fiel das Papier am 12.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Vodafone Group-Aktie ist somit 5,129 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 1,02 GBP für die Vodafone Group-Aktie aus.

Vodafone Group gewährte am 24.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Vodafone Group in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,67 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11.138,00 EUR im Vergleich zu 11.684,00 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 14.05.2024 dürfte Vodafone Group Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Vodafone Group dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 20.05.2025 präsentieren.

In der Vodafone Group-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,081 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vodafone Group-Aktie

Pluszeichen in London: FTSE 100 schlussendlich auf grünem Terrain

FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 am Nachmittag im Aufwind

Vodafone-Aktie schwächer: Vodafone kämpft sich in Deutschland zurück - Konzernerlös besser als erwartet