Vodafone Deutschland bekommt neuen Finanz- und Technikchef

FRANKFURT (Dow Jones)--Bei Vodafone Deutschland stehen Veränderungen in der Geschäftsführung an: Finanzchef Andreas Siemen wird das Unternehmen Ende Oktober verlassen, um neue Aufgaben außerhalb des Konzerns zu übernehmen, wie die Vodafone GmbH mitteilte. Seine Nachfolge tritt zum 1. November die bisherige Strategie-Geschäftsführerin Anna Dimitrova an. Zudem werde Technik-Geschäftsführer Eric Kuisch nach fünf Jahren bei dem Unternehmen im Laufe der ersten Jahreshälfte 2019 beruflich neue Wege gehen.

Siemen trat am 1. Juli 2014 als CFO bei Vodafone an. Zuvor hatte er das Finanz-Ressort des Kabelnetzbetreibers Kabel Deutschland geleitet, der 2014 von Vodafone übernommen wurde. Nach seinem Ausscheiden aus der Geschäftsführung sei der Manager für ein Mandat im Aufsichtsrat vorgesehen.

Kuisch kam im Oktober 2013 vom niederländischen Telekommunikationskonzern KPN zu Vodafone Deutschland. Über seine Nachfolge werde das Unternehmen "zu gegebener Zeit" entscheiden.

October 01, 2018 12:29 ET (16:29 GMT)