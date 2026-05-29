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Vodafone Group-Aktie: Was Analysten von Vodafone Group erwarten

31.05.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Vodafone Group PLC
1,28 EUR 0,00 EUR 0,16%
Charts|News|Analysen
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7 Analysten gaben ihre Einschätzung der Vodafone Group-Aktie preis.

4 Experten empfehlen die Vodafone Group-Aktie zu kaufen, 3 Analysten halten die Vodafone Group-Aktie für einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 1,164 GBP fest. Dies entspricht einem Anstieg von 0,05 GBP zum aktuellen LSE-Kurs von Vodafone Group in Höhe von 1,114 GBP.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
DZ BANK--13.05.2026
Deutsche Bank AG1,55 GBP39,1413.05.2026
UBS AG0,95 GBP-14,7213.05.2026
Barclays Capital1,20 GBP7,7212.05.2026
JP Morgan Chase & Co.0,85 GBP-23,7012.05.2026
Deutsche Bank AG1,55 GBP39,1406.05.2026
Barclays Capital1,20 GBP7,7205.05.2026
JP Morgan Chase & Co.0,85 GBP-23,7005.05.2026

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Vodafone Group PLC

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Analysen zu Vodafone Group PLC

DatumRatingAnalyst
13.05.2026Vodafone Group HaltenDZ BANK
13.05.2026Vodafone Group BuyDeutsche Bank AG
13.05.2026Vodafone Group SellUBS AG
12.05.2026Vodafone Group OverweightBarclays Capital
12.05.2026Vodafone Group UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13.05.2026Vodafone Group BuyDeutsche Bank AG
12.05.2026Vodafone Group OverweightBarclays Capital
06.05.2026Vodafone Group BuyDeutsche Bank AG
05.05.2026Vodafone Group OverweightBarclays Capital
21.04.2026Vodafone Group BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
13.05.2026Vodafone Group HaltenDZ BANK
27.11.2025Vodafone Group Equal WeightBarclays Capital
17.11.2025Vodafone Group Equal WeightBarclays Capital
20.10.2025Vodafone Group HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025Vodafone Group HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
13.05.2026Vodafone Group SellUBS AG
12.05.2026Vodafone Group UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.05.2026Vodafone Group UnderweightJP Morgan Chase & Co.
19.03.2026Vodafone Group UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.02.2026Vodafone Group SellGoldman Sachs Group Inc.

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