Vodafone Group-Aktie: Was Analysten von Vodafone Group erwarten
Werte in diesem Artikel
7 Analysten gaben ihre Einschätzung der Vodafone Group-Aktie preis.
4 Experten empfehlen die Vodafone Group-Aktie zu kaufen, 3 Analysten halten die Vodafone Group-Aktie für einen Verkauf.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 1,164 GBP fest. Dies entspricht einem Anstieg von 0,05 GBP zum aktuellen LSE-Kurs von Vodafone Group in Höhe von 1,114 GBP.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|13.05.2026
|Deutsche Bank AG
|1,55 GBP
|39,14
|13.05.2026
|UBS AG
|0,95 GBP
|-14,72
|13.05.2026
|Barclays Capital
|1,20 GBP
|7,72
|12.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|0,85 GBP
|-23,70
|12.05.2026
|Deutsche Bank AG
|1,55 GBP
|39,14
|06.05.2026
|Barclays Capital
|1,20 GBP
|7,72
|05.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|0,85 GBP
|-23,70
|05.05.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
|KO
|Emittent