Vodafone Group-Aktie: Was Analysten von Vodafone Group erwarten

7 Analysten gaben ihre Einschätzung der Vodafone Group-Aktie preis.

4 Experten empfehlen die Vodafone Group-Aktie zu kaufen, 3 Analysten halten die Vodafone Group-Aktie für einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 1,164 GBP fest. Dies entspricht einem Anstieg von 0,05 GBP zum aktuellen LSE-Kurs von Vodafone Group in Höhe von 1,114 GBP.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum DZ BANK - - 13.05.2026 Deutsche Bank AG 1,55 GBP 39,14 13.05.2026 UBS AG 0,95 GBP -14,72 13.05.2026 Barclays Capital 1,20 GBP 7,72 12.05.2026 JP Morgan Chase & Co. 0,85 GBP -23,70 12.05.2026 Deutsche Bank AG 1,55 GBP 39,14 06.05.2026 Barclays Capital 1,20 GBP 7,72 05.05.2026 JP Morgan Chase & Co. 0,85 GBP -23,70 05.05.2026

Redaktion finanzen.net