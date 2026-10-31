Vodafone Group-Aktie: Was Analysten von Vodafone Group erwarten
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Vodafone Group Experten haben ihre Einschätzung der Vodafone Group-Aktie veröffentlicht.
3 Experten empfehlen die Vodafone Group-Aktie zu kaufen, 2 Analysten empfehlen die Vodafone Group-Aktie zu verkaufen.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 1,330 GBP für die Vodafone Group-Aktie, was einem Anstieg von 0,14 GBP zum aktuellen LSE-Kurs in Höhe von 1,191 GBP entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|1,00 GBP
|-16,04
|29.10.2026
|Barclays Capital
|1,05 GBP
|-11,84
|20.10.2026
|Deutsche Bank AG
|1,60 GBP
|34,34
|09.10.2026
|Deutsche Bank AG
|1,60 GBP
|34,34
|08.10.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|1,40 GBP
|17,55
|02.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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