DAX 25.818 -0,9%ESt50 6.131 -1,2%MSCI World 4.862 -1,5%Top 10 Crypto 10,27 -1,8%Nas 25.437 -2,9%Bitcoin 69.168 +0,4%Euro 1,1205 +0,1%Öl 117,6 +2,4%Gold 3.875
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Vodafone Group-Aktie: Was Analysten von Vodafone Group erwarten

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vodafone Group PLC
1.40 EUR 0.00 EUR -0.11 %
Charts | News | Analysen

Vodafone Group Experten haben ihre Einschätzung der Vodafone Group-Aktie veröffentlicht.

3 Experten empfehlen die Vodafone Group-Aktie zu kaufen, 2 Analysten empfehlen die Vodafone Group-Aktie zu verkaufen.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 1,330 GBP für die Vodafone Group-Aktie, was einem Anstieg von 0,14 GBP zum aktuellen LSE-Kurs in Höhe von 1,191 GBP entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.1,00 GBP-16,0429.10.2026
Barclays Capital1,05 GBP-11,8420.10.2026
Deutsche Bank AG1,60 GBP34,3409.10.2026
Deutsche Bank AG1,60 GBP34,3408.10.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)1,40 GBP17,5502.10.2026

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Vodafone Group Aktie News

Werbung

Vodafone Group Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vodafone Group nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
29.10.26 Vodafone Group Underweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Vodafone Group Underweight Barclays Capital
09.10.26 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
08.10.26 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
02.10.26 Vodafone Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.