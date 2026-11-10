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Vodafone-Konzern macht Milliardenverlust wegen Abschreibungen - Prognose erhöht

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Vodafone Group PLC
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LONDON (dpa-AFX) - Der britische Vodafone-Konzern (Vodafone Group) hat wegen hoher Abschreibungen in seinem wichtigen Deutschlandgeschäft einen Milliardenverlust eingefahren. Unter dem Strich betrug das Minus im ersten Halbjahr (Ende September) 3,6 Milliarden Euro, wie der Konzern am Dienstag in London mitteilte. Ein Jahr zuvor war es noch ein Gewinn von 1,1 Milliarden Euro gewesen. Vodafone hatte am Vortag den Abbau von 2.300 Jobs in der schwächelnden Deutschlandsparte bekannt gegeben. Im Zusammenhang mit dem Umbau verbuchten die Briten 4,85 Milliarden Euro an Belastungen. Im operativen Geschäft rechnet sich Chefin Margherita Della Valle dank Kostensenkungen nun aber mehr aus und erhöhte die Prognose. Die Aktie stieg nach Handelsbeginn in London um knapp ein Prozent.

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Der um Sonderposten und Leasingkosten bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EbitdaAL) dürfte im laufenden Geschäftsjahr (Ende März) nun 13,2 bis 13,4 Milliarden Euro betragen. Zuvor waren 13,0 bis 13,3 Milliarden veranschlagt. Beim bereinigten Zahlungsmittelzufluss rechnet das Unternehmen nun mit 2,8 bis 3,0 Milliarden Euro statt nur mit 2,6 bis 2,9 Milliarden.

Im ersten Halbjahr zog der Umsatz um 11,4 Prozent auf 21,9 Milliarden Euro an. Ohne Übernahme- und Wechselkurseffekte betrug das Plus bei den Serviceerlösen 5,8 Prozent. Dabei kam das Wachstum vorrangig aus der Türkei und Afrika.

Im zweiten Geschäftsquartal wuchs der Serviceerlös in Großbritannien mit 1,2 Prozent etwas schneller als von Experten erwartet, in Deutschland musste Vodafone hingegen einen Rückgang von 0,5 Prozent hinnehmen. Analysten hatten hier aber ein noch etwas schwächeres Abschneiden befürchtet./men/niw/stk

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29.10.26 Vodafone Group Underweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Vodafone Group Underweight Barclays Capital
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