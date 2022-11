Vodafone schließt neue JV-Vereinbarung für Vantage Towers

Von Ian Walker

LONDON (Dow Jones)--Der Telekomkonzern Vodafone bringt seine Mehrheitsbeteiligung von 81,7 Prozent an dem Funkturmbetreiber Vantage Towers in ein neues Joint Venture mit den Investoren Global Infrastructure Partners LLC (GIP) und KKR & Co. ein. Ein Konsortium der beiden Investoren übernimmt die Hälfte an dem Gemeinschaftsunternehmen, das dann den ausstehenden Aktionären der Vantage Towers AG ein Übernahmeangebot unterbreiten wird, wie Vodafone mitteilte

Kurz darauf kündigte das neue Gemeinschaftsunternehmen mit dem Namen Oak Holdings GmbH selbst eine Offerte von brutto 32,00 je Vantage-Towers-Aktie an. Die Übernahmeangebot enthält eine Prämie von rund 19 Prozent auf den von Bloomberg ermittelten volumengewichteten Durchschnittskurs der Vantage-Towers-Aktie der drei Monate vor Bekanntwerden der Verhandlungen mit GIP und KKR über eine mögliche Beteiligung. Das Angebot werde keine Mindestannahmequote haben, aber unter dem Vorbehalt der Erteilung fusionskontrollrechtlicher und sonstiger regulatorischer Freigaben stehen.

Vodafone hatte seine Mobilfunktürme 2019 in die Vantage Towers AG ausgelagert und im Rahmen eines Bieterprozesses Gespräche mit verschiedenen potenziellen Investoren geführt. Diese Gespräche mündeten am Mittwoch in den Abschluss einer Investmentvereinbarung mit GIP und KKR, wie Vantage Towers mitteilte. Vodafone erwartet aus der Transaktion einen maximalen Nettoerlös zwischen 5,8 Milliarden und 7,1 Milliarden Euro, abhängig von der Annahme des Übernahmeangebots durch die Minderheitsaktionäre.

Die Transaktion wird von RRJ Capital unterstützt, dem zweitgrößten Minderheitsaktionär von Vantage Towers mit einem Anteil von 2,4 Prozent der Aktien.

