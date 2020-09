Vodafone verhandelt weiter mit Saudi Telecom über ägyptische Tochter

FRANKFURT (Dow Jones)--Vodafone und Saudi Telecom wollen ihre Verhandlungen über den Verkauf der 55-prozentigen Beteiligung des britischen Mobilfunkriesen an Vodafone Egypt fortsetzen, nachdem eine im Juli vereinbarte zweite Verlängerung der Frist ergebnislos verstrichen ist. "Vodafone bleibt in Gesprächen mit Saudi Telecom, um die Transaktion in naher Zukunft abzuschließen", teilten die Briten mit.

Die Buchprüfung sei im wesentlichen abgeschlossen, jetzt wende man sich an Saudi Telecom und Telecom Egypt, "um eine geeignete Vereinbarung zu finden, die den Abschluss der Transaktion ermöglicht". Telecom Egypt ist derzeit Minderheitsaktionär bei Vodafone Egypt.

Im Januar hatten Vodafone und Saudi Telecom sich in einer Absichtserklärung auf einen Kaufpreis von 2,39 Milliarden US-Dollar für das Mehrheitspaket an Vodafone Egypt geeinigt. Die Frist musste im April und im Juli verlängert werden und wäre jetzt eigentlich ausgelaufen. Nach unbestätigten Informationen von Bloomberg aus informierten Kreisen wollen die Saudis zuletzt den Preis drücken.

