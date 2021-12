Vöpel Vorstandsvorsitzender des Centrums für Europäische Politik

FREIBURG (Dow Jones)--Der Hamburger Ökonom Henning Vöpel übernimmt zum 1. Januar 2022 die Leitung des Centrums für Europäische Politik (cep). Der Stiftungsrat der gemeinnützigen Stiftung wählte den 49-jährigen auf Vorschlag des bisherigen Vorstandsvorsitzenden Lüder Gerken zu dessen Nachfolger. Gleichzeitig berief das Aufsichtsgremium Gerken zum Vorsitzenden des Stiftungsrats. Der 63-jährige bleibt damit der europapolitischen Denkfabrik wie auch ihren Partnerinstituten in Paris und Rom in zentraler Aufsichtsratsfunktion erhalten. Parallel wechselt Christoph Ehlers aus dem Vorstand in die Position des stellvertretenden Stiftungsratsvorsitzenden.

Das Centrum für Europäische Politik wurde 2004 von Lüder Gerken und Roman Herzog gegründet. Es analysiert EU-Gesetzgebungsverfahren ökonomisch und juristisch und stellt diese Analysen der Öffentlichkeit frei zur Verfügung. Neben dem Sitz in Freiburg betreibt das cep eine Niederlassung in Berlin und arbeitet mit seinen Partnerinstituten Centre de Politique Européenne Paris und Centro Politiche Europee Roma zusammen. Die Gründung weiterer Partnerinstitute im EU-Ausland ist geplant.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 21, 2021 09:03 ET (14:03 GMT)