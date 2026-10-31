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Aktienprognosen

voestalpine-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Oktober

voestalpine-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Oktober

Was Experten für die voestalpine-Aktie in Aussicht stellen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
voestalpine AG
40.60 EUR -1.04 EUR -2.50 %
Charts | News | Analysen

2 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu voestalpine veröffentlicht.

2 Experten empfehlen die voestalpine-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 63,50 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 22,20 EUR zum aktuellen WIEN-Kurs der voestalpine-Aktie von 41,30 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG63,00 EUR52,5427.10.2026
UBS AG64,00 EUR54,9609.10.2026

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: voestalpine AG

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voestalpine Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für voestalpine nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
17.11.25 voestalpine Buy UBS AG
16.02.23 voestalpine Overweight Barclays Capital
20.01.23 voestalpine Buy Deutsche Bank AG
25.10.22 voestalpine Neutral UBS AG
12.10.22 voestalpine Sell Goldman Sachs Group Inc.

Information

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