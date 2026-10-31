voestalpine-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Oktober
Was Experten für die voestalpine-Aktie in Aussicht stellen.
Werte in diesem Artikel
2 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu voestalpine veröffentlicht.
2 Experten empfehlen die voestalpine-Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 63,50 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 22,20 EUR zum aktuellen WIEN-Kurs der voestalpine-Aktie von 41,30 EUR gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|63,00 EUR
|52,54
|27.10.2026
|UBS AG
|64,00 EUR
|54,96
|09.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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Bildquellen: voestalpine AG