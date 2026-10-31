voestalpine-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Oktober

Aktienprognosen

31.10.26 18:00 Uhr

Was Experten für die voestalpine-Aktie in Aussicht stellen.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 63,50 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 22,20 EUR zum aktuellen WIEN-Kurs der voestalpine-Aktie von 41,30 EUR gleich.

2 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu voestalpine veröffentlicht.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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