Vogelschutz-Pläne der Länder stoßen auf scharfe Kritik der Windbranche

BERLIN (Dow Jones)--Die Pläne der Umweltminister für einen Ausgleich der Onshore-Windkraft mit dem Artenschutz stoßen auf massive Kritik bei Energieverbänden. Das Papier, das in dieser Woche diskutiert werden soll und in das die Nachrichtenagentur Dow Jones News Einsicht hatte, gibt den 16 Bundesländern weitgehenden Spielraum für eigene Regeln. So können die Länder "ergänzende Prüfkategorien, erweiterte Regelabstände oder besondere Schutzzonen für geschützte Vogelarten festlegen", beispielsweise mit Blick auf "Gebiete mit Vogelkonzentrationen wie Brutkolonien, etablierte Rastgebiete schwarmbildender Zugvögel, Zugkorridore, Dichtezentren oder Massenschlafplätze".

Demnach sollen auch Erkenntnisse zu "einem besonderen Tötungsrisiko" von Windrädern in den jeweiligen Prüfungskatalog des Landes aufgenommen werden. Aus Sicht des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft sowie vier weiterer Branchenverbände seien die Vorgaben jedoch "vollkommen ungeeignet", um den angestrebten Ausgleich zwischen Ökostromausbau und Naturschutz zu erreichen. "Die Regelungen sind vielfach nicht nachvollziehbar und teilweise kontraproduktiv", heißt es in der Stellungnahme. Auch fehlten wissenschaftliche Prüfkriterien und solche, die festlegten, in welchen Fällen und in welchem Umfang die Länder von dem vorgeschlagenen Bewertungsrahmen abweichen könnten.

Eigentlich hatte der Bund die Länder aufgefordert, beim Artenschutz zu einer einheitlichen Bewertung zu kommen, da der Flickenteppich an Regelungen Investoren bislang abschreckt. Im Bundesrat hatten wiederum die Umweltressorts der Länder wiederholt die Bundesregierung aufgefordert, die notwendigen Voraussetzungen für einen schnelleren Ökostromausbau zu schaffen. "Die Energiewirtschaft fordert daher, dass auch die Länder ihren notwendigen Teil dazu beitragen und sich auf bundesweite Standardisierungen einigen", so der Appell, an dem sich auch der Bundesverband Erneuerbare Energie, der Bundesverband Neue Energiewirtschaft, der Verband kommunaler Unternehmen sowie der Bundesverband Windenergie anschlossen.

Erst im vergangenen Monat hatte der schwedische Energiekonzern Vattenfall zusammen mit dänischen Ornithologen und drei Beratungsfirmen eine Studie präsentiert, wonach Vögel den Rotorblättern von Windturbinen gut ausweichen können. Mehr als 99 Prozent der Kurzschnabelgänse und Kraniche hätten die "Klim Wind Farm" in Nordjütland unversehrt passiert. Bei keinem Tier habe festgestellt werden können, dass es infolge einer Kollision mit den Windturbinen gestorben sei. Das Ergebnis der Studie erscheint auch in der wissenschaftlichen dänischen Zeitschrift "DOF BirdLife" zusammen mit einer "Peer Review".

Die nächste Umweltministerkonferenz unter hessischer Führung findet ab dem morgigen Mittwoch statt und dauert bis Freitag. Auf Anfrage von Dow Jones Newswires verwies eine Sprecherin des Ministeriums darauf, dass es sich um eine noch interne Vorlage handele.

November 10, 2020