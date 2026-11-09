Vogenx: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
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Vogenx hat am 06.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,02 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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