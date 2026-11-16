Voicetel Communications legte Quartalsergebnis vor
Voicetel Communications gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 0,22 PLN beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Voicetel Communications 0,130 PLN je Aktie verdient.
Umsatzseitig standen 1,2 Millionen PLN in den Büchern – ein Minus von 1,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Voicetel Communications 1,2 Millionen PLN erwirtschaftet hatte.
Redaktion Finanzen.net
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