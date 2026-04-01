DAX24.038 -0,5%Est505.853 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9700 -0,1%Nas24.439 -0,9%Bitcoin66.274 -1,1%Euro1,1689 +0,1%Öl106,9 +0,8%Gold4.691 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Intel 855681 Amazon 906866 BASF BASF11 Tesla A1CX3T Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leichter -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot -- SAP-Gewinn steigt stärker als erwartet -- Intel kehrt in die Gewinnzone zurück -- Deutsche Telekom, DroneShield, Newmont, Siemens Energy im Fokus
Top News
Tesla-Aktie in Grün: Robotaxi-Produktion laut Firmenchef Musk gestartet Tesla-Aktie in Grün: Robotaxi-Produktion laut Firmenchef Musk gestartet
Barclays Capital: Siemens Energy-Aktie erhält Equal Weight Barclays Capital: Siemens Energy-Aktie erhält Equal Weight
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Voigt: Länder werden Entlastungsprämie nicht zahlen

24.04.26 10:19 Uhr

ERFURT (dpa-AFX) - Für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst in Thüringen wird es die geplante 1.000-Euro-Entlastungsprämie nicht geben. In großer Abstimmung mit den anderen Bundesländern sei beschlossen worden, auf eine Zahlung zu verzichten, sagte Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) beim "Frühstart" von RTL und ntv. "Der Staat muss sich dort in Zurückhaltung üben."

Die 1.000-Euro-Prämie treffe gerade bei den Mittelständlern und Handwerkern in Thüringen auf eine Lebenswirklichkeit, die einfach nicht leistbar sei, sagte Voigt. "Die gut gemeinte Entlastung wird zur Belastung." Auch andere Landesregierungen hatten in den vergangenen Tagen und Wochen die geplante Entlastungsprämie kritisiert. So hatten Sachsens Finanzminister Christian Piwarz (CDU) und Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) die Zahlungen abgelehnt. Hintergrund der geplanten Prämie ist der stark gestiegene Ölpreis infolge des Iran-Kriegs. Die Bundesregierung will Arbeitgebern die Möglichkeit geben, eine steuer- und abgabenfreie Einmalzahlung von bis zu 1.000 Euro auszuschütten./sus/DP/jha