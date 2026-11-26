ERFURT/DRESDEN (dpa-AFX) - Die Ministerpräsidenten von Sachsen und Thüringen, Michael Kretschmer und Mario Voigt (beide CDU), signalisieren Unterstützung für den Renten-Kompromiss aus den Reihen der Union. Wer 45 Jahre eingezahlt habe, verdiene Respekt. "Der Vorschlag einer Respekt-Rente greift genau das auf", teilten die beiden ostdeutschen Regierungschefs mit. Sie forderten eine Einigung noch in diesem Jahr.

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Ausnahme für Menschen mit kleinen Einkommen

Im Streit über die Abschaffung der abschlagsfreien Frührente nach 45 Beitragsjahren hatten Fachpolitiker der Unionsfraktion zuvor einen Mittelweg vorgeschlagen. Diese Rente könnte demnach "für Menschen mit kleinen Einkommen vollständig erhalten" bleiben. Diese Personengruppe arbeite besonders häufig in körperlich und psychisch belastenden Jobs, hieß es.

Aus Sicht von Voigt und Kretschmer geht es in der Debatte über die Rente nach 45 Beitragsjahren auch um eine ganze Generation im Osten. "Wer 1990 zwischen 20 und 30 war, hat erlebt, wie Betriebe verschwanden und Berufe nichts mehr galten", teilten die Regierungschefs mit. Oft hätten diese Männer und Frauen umgeschult und neu angefangen, häufig mit kleinen Löhnen. "Sie haben das Land nach der Einheit mit aufgebaut."

Rebellion gegen Pläne im Sommer

Nun komme es auf die Details an. Die beiden CDU-Politiker forderten, dass die neue Regelung ostdeutsche Erwerbsbiografien mit ihren Brüchen fair abbilden muss.

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Die Abschaffung der abschlagsfreien Frührente nach 45 Versicherungsjahren ist Teil der 33 Empfehlungen der Rentenkommission. Die schwarz-rote Bundesregierung hatte im Juni eigentlich angekündigt, die Vorschläge vollständig umzusetzen. Doch mitten im Wahlkampf in Sachsen-Anhalt hatten im Sommer mehrere ostdeutsche CDU-Ministerpräsidenten gegen die Pläne rebelliert - darunter auch Voigt und Kretschmer. Auch die SPD stemmt sich gegen das Ende der sogenannten Rente mit 63./htz/DP/mis