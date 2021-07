Vola am Aktienmarkt: Historie, Trading und Anwendung von "Fear and Greed", Apple, TUI, Volkswagen

Die Aktienmärkte haben sich nach dem starken Minus am Montag erneut dynamisch erholt und konnten die Woche im Gewinn abschliessen. An der Wall Street kam es sogar beim Dow Jones, S&P500 sowie Nasdaq zu neuen Schlussrekorden. Wie beurteilt man eine solche Situation?

Mit Daniel Saurenz widmen wir uns in diesem Wochenendformat dem Thema Volatilität. Am Beispiel des DAX in Verbindung mit dem Gradmesser "VDAX new" erörtern wir, an welchen Schwellen sich der Gesamtmarkt hier orientiert. Das Pendant ist in den USA der VIX, den wir ebenfalls im kurzfristigen und ganz langfristigen Zeitrahmen ansehen. Denn auch dort gibt es Levels, die mehrfach getestet und für Anleger immer wieder spannend sind.

Für Charttechniker ebenfalls eine gute Orientierung bieten die gleitenden Durchschnitte. Am Beispiel des S&P500 und der 50 sowie 200-Tagelinie stellen wir dieses Instrument vor und erörtern zudem, wie man den oft zitierten "Fear and Greed" Index einordnen kann.

Neben diesen Instrumenten schauen wir ebenfalls wieder auf spannende Aktienwerte. So notieren Apple und Goldman Sachs nahe den Allzeithochs, während eine Volkswagen in der Konsolidierung steckt. Sonderfall dürfte die TUI sein, die wir vor dem Hintergrund der neuen Reisebeschränkungen im Zuge der Delta-Variante von Covid19 leidet.

Folgende Sprungmarken sind vorhanden:

00:00 - Intro 00:50 - Wall Street dominiert die Aktienindizes weltweit 01:20 - Wocheneinschätzung von Daniel Saurenz 02:53 - VDAX als Gradmesser für Entscheidungen, mit Instrumenten 09:11 - VIX als Pendant der Vola in den USA 12:40 - Fear and Greed Index im Blick 16:10 - Gleitende Durchschnitte beim S&P500 im Blick 18:02 - Aktienbesprechung: Apple am Allzeithoch 21:10 - Banken im Inflationsumfeld: Gewinne bei Goldman Sachs 24:31 - Volkswagen weiter volatil, wie kann es weitergehen? 26:30 - TUI leidet unter Deltavariante Covid19 und Kapitalerhöhung

