Volati Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Werte in diesem Artikel
Volati Registered veröffentlichte am 23.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,07 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Volati Registered ein EPS von 1,04 SEK in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Volati Registered mit einem Umsatz von insgesamt 1,18 Milliarden SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,08 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 43,52 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Volati Registered
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volati Registered
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen