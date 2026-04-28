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Volatile Kursrally

ITM Power-Aktie mit Rebound: Ist das nur eine technische Gegenbewegung?

29.04.26 12:38 Uhr
ITM Power-Aktie: Sprunghafter Anstieg nach heftigem Rücksetzer | finanzen.net

Nach dem kräftigen Abverkauf am Dienstag zieht die ITM Power-Aktie wieder deutlich an. Die Dynamik könnte jedoch eher technisch getrieben sein als fundamental untermauert.

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• Aktie nach zweistelligem Vortagesverlust mit deutlicher Gegenbewegung
• Kurzfristige Erholung könnte auf technische Faktoren zurückzuführen sein
• Bewertung liegt weiterhin über dem Analystenkonsens

ITM Power dreht nach Abverkauf nach oben

Nach einem schwachen Dienstag an der Börse zeigt die ITM Power-Aktie zur Wochenmitte eine klare Gegenbewegung: Nachdem das Papier im Londoner Handel am Vortag zeitweise zweistellig gefallen war, steigt der Kurs nun um 13,46 Prozent auf 147 Pence. Die Bewegung könnte als technische Reaktion auf den vorherigen starken Abverkauf interpretiert werden.

Auffällig bleibt dabei die Geschwindigkeit der Bewegung. Innerhalb von nur zwei Handelstagen schwankt die Aktie massiv, was die aktuell fragile Marktstruktur im Wasserstoffsektor unterstreicht. Kurzfristig orientierte Marktteilnehmer scheinen gezielt auf die überverkaufte Situation reagiert zu haben.

Überhitzung bleibt das zentrale Thema

Die aktuelle Volatilität kommt nicht überraschend. Bereits in den Vortagen hatte sich abgezeichnet, dass die zuvor extreme Rally an ihre Grenzen stößt. Seit Mai 2025 hatte sich der Kurs zeitweise verfünffacht und damit eine Bewertung erreicht, die zunehmend kritisch hinterfragt wird.

Diese Skepsis spiegelt sich auch in den Analystenschätzungen wider. Während einzelne Häuser ihre Kursziele angehoben haben, liegt der Konsens weiterhin deutlich unter dem aktuellen Niveau. Genau diese Diskrepanz sorgt für Spannungen im Markt: Auf der einen Seite stehen spekulative Zuflüsse, auf der anderen fundamentale Zweifel.

Sektor bleibt Spielball von Fantasie und Rotation

Parallel zur ITM-Bewegung bleibt auch der gesamte Wasserstoffsektor in Bewegung. Bereits zuletzt hatte sich angedeutet, dass Kapital innerhalb der Branche rotiert und Alternativen wie NEL ASA stärker in den Fokus rücken könnten.

Die jüngste Korrektur bei ITM Power wurde daher auch als Signal interpretiert, dass Investoren selektiver vorgehen. Der aktuelle Rebound ändert daran wenig, sondern bestätigt eher das kurzfristig getriebene Handelsumfeld.

Was bedeutet die Gegenbewegung für Anleger?

Der aktuelle Kurssprung liefert vor allem eines: Liquidität und neue Einstiegspunkte für kurzfristige Strategien. Solange die Aktie jedoch oberhalb des fundamentalen Konsensniveaus handelt, bleibt das Rückschlagpotenzial bestehen. Entscheidend dürfte sein, ob Anschlusskäufe folgen oder die Bewegung schnell wieder ausläuft. Wer hier agiert, setzt weniger auf Fundamentaldaten als auf Timing.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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