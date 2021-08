Robinhood-Aktie springt um 42 Prozent hoch: Robinhood-Aktie zeitweise vom Handel ausgesetzt

Aktien in diesem Artikel Robinhood 68,96 USD

Die Robinhood -Aktie wurde am Mittwoch bei einem Kurs von 72,12 US-Dollar (+54,10 Prozent) an der US-Technologiebörse NASDAQ vom Handel ausgesetzt. Inzwischen wird der Handel wieder fortgesetzt: Das Papier gewinnt zeitweise 42,60 Prozent auf 66,57 US-Dollar.Damit setzt der Anteilsschein die gestern begonnene Rally mit erhöhtem Tempo fort. Nachdem die Aktie am vergangenen Donnerstag sein Börsendebüt noch auf dem Ausgabepreis von 38 US-Dollar feierte, beendete das Robinhood-Papier den ersten Handelstag mit einem Abschlag.

Robinhood-Aktie im Rallymodus - Gründe unklar

Fundamentale Gründe für den Kurssprung scheint es am Mittwoch nicht zu geben. Im Großen und Ganzen äußern sich immer mehr Börsenkenner positiv zu dem Neo-Broker. So verglich Investmentexperte Jim Cramer in seiner CNBC-Sendung Mad Money am Montagabend Robinhood mit Square und brachte besonders eine Übernahmemöglichkeit auf den Tisch. Auch dass der ETF von Cathie Wood - der ARK Innovation ETF - bei Robinhood zugegriffen hat, könnte für das plötzliche Vertrauen anderer Anleger in die Aktie verantwortlich sein.

