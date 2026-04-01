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Volatilität hält an

DroneShield-Aktie 46% unter dem Allzeithoch: Diese Optionen haben Anleger jetzt

28.04.26 10:13 Uhr
DroneShield 46 % unter Rekord: Kaufen, halten oder verkaufen? | finanzen.net

Die DroneShield-Aktie hat erneut nachgegeben und setzt damit ihre volatile Entwicklung fort. Trotz positiver Jahresbilanz bleibt der Abstand zum Rekordhoch deutlich.

• DroneShield-Aktie mit deutlichem Tagesverlust
• Jahresperformance weiter positiv
• Klarer Abstand zum Allzeithoch

Der australische Rüstungsspezialist DroneShield erlebte am Dienstag an der Australian Securities Exchange einen deutlichen Rücksetzer. Nach einem bereits volatilen Handelsstart weitete sich die Verkaufswelle im Tagesverlauf aus, sodass die Aktie den Handel in Sydney mit einem Minus von 4,23 Prozent bei 3,620 AUD beendete.

Damit setzte sich die volatile Entwicklung der vergangenen Wochen fort, auch weil fundamentale Nachrichten seitens des Unternehmens zuletzt ausblieben.

Ein Blick auf die mittelfristige Performance-Bilanz

Trotz des heutigen Dämpfers weist die DroneShield-Aktie im bisherigen Jahresverlauf eine insgesamt positive Tendenz auf. Mit einem Plus von 17,53 Prozent seit Beginn des Jahres 2026 gehört der Titel weiterhin zu den stärkeren Werten im Sektor der Verteidigungstechnologien. Diese positive Jahresentwicklung steht jedoch im Kontrast zu einer schwächeren Phase in den letzten drei Monaten. In diesem Zeitraum verlor das Papier 13,40 Prozent an Wert, was die aktuelle Konsolidierung verdeutlicht, in der sich das Unternehmen nach den massiven Kurssteigerungen der vergangenen Perioden befindet.

Die Distanz zum Rekordniveau vergrößert sich

Vom einstigen Glanz des Allzeithochs ist der Kurs derzeit spürbar entfernt. Während die Aktie in der Spitze bis auf 6,705 AUD klettern konnte, notiert sie nun fast 46 Prozent unter diesem historischen Höchststand. Diese Diskrepanz zeigt, dass die extremen Wachstumserwartungen, die den Kurs auf das Rekordniveau getrieben hatten, einer realistischeren Bewertung gewichen sind. Dennoch bleibt DroneShield für viele Investoren ein zentraler Profiteur des globalen Trends zur elektronischen Kriegsführung und Drohnenabwehr, auch wenn die Volatilität an Tagen wie diesem die Risiken des Sektors unterstreicht.

Diese Optionen haben Anleger jetzt

Angesichts der aktuellen Kursdynamik ergeben sich für Anleger unterschiedliche strategische Ansätze. Für langfristig orientierte Investoren könnte der jüngste Rücksetzer eine Gelegenheit darstellen, Positionen in einem strukturellen Wachstumsmarkt zu moderaten Preisen aufzubauen oder bestehende Bestände zu verbilligen, sofern sie von der Fortsetzung des globalen Aufrüstungstrends überzeugt sind. Wer hingegen eher kurzfristig agiert, sollte die charttechnische Entwicklung genau im Auge behalten und abwarten, ob die Aktie im Bereich der aktuellen Unterstützung eine Bodenbildung abschließt, bevor ein Neueinstieg erfolgt.

Vorsichtige Anleger könnten zudem darüber nachdenken, Teilgewinne zu realisieren oder bestehende Positionen durch engmaschige Stop-Loss-Orders abzusichern, um sich gegen eine potenzielle Ausweitung der Korrektur in Richtung tieferer Kursmarken zu wappnen.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: Droneshield