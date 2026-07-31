Trügerische Sommerruhe: Warum der August für die Aktienmärkte historisch zum Stresstest wird

Volatilität

31.07.26 03:35 Uhr

Der Juli gilt an den Börsen als ruhigster Monat des Jahres, doch ein Blick auf die Volatilitätssaison seit 1989 zeigt, warum ausgerechnet diese Ruhe vor dem August trügen kann.

• Das saisonale Muster ist stabil, doch die Intensität der Marktschwankungen kann erheblich sein, wie das Beispiel Herbst 2008 zeigt, weshalb eine kurzfristige Absicherung über nahe Termine sinnvoll sein kann.

• Ab August steigt die Volatilität typischerweise an, oft begleitet von Turbulenzen, die bis Oktober andauern, wobei Oktober häufig heftige Verluste und gleichzeitig das Ende von Abwärtsphasen bringt.

• Der Juli ist historisch der ruhigste Monat an den Börsen mit der niedrigsten Volatilität des Jahres, was ein Warnsignal für bevorstehende stärkere Schwankungen ab August sein könnte.

Juli ist der ruhigste Börsenmonat, die Volatilität liegt am Jahrestief

Historisch springt die Schwankungsbreite ab August an und läuft oft bis Oktober

Oktober bringt oft heftige Verluste, beendet aber häufig auch Abwärtsphasen

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Die auffällige Ruhe an den Aktienmärkten im Juli 2026 ist womöglich das eigentliche Warnsignal. Der Optionsstratege Lawrence McMillan verweist in einer Kolumne für MarketWatch darauf, dass der Juli der schwankungsärmste Monat des Jahres ist und die Volatilität damit an ihrem saisonalen Tiefpunkt liegt, bevor sie ab August historisch anspringt. Für Anleger bedeutet das den Eintritt in jene Phase, die über Jahrzehnte die heftigsten Ausschläge gebracht hat.

Der Juli ist die Ruhe, nicht der August

Anders als das gängige Bild vom stillen Sommer sei nicht der August, sondern der Juli der wirklich ruhige Monat, so McMillan. Ein Vergleich der Volatilität im Jahresverlauf, den er bis 1989 zurückverfolgt, zeigt ein wiederkehrendes Muster: ein erster Anstieg im Frühjahr, besonders ausgeprägt im März 2020 und im April 2025, danach eine lange Beruhigung, während der Markt bis in den Juli hinein steigt oder zumindest gelassen bleibt. Der Volatilitätsindex VIX erreicht dabei sein Jahrestief, und dort steht er derzeit, im Juli 2026.

Ab August springt die Volatilität an

Von diesem Tief aus dreht das Bild. Ab August nehme die Schwankungsbreite spürbar zu, oft begleitet von Turbulenzen, die bis in den Oktober reichen, erklärt McMillan. Der Oktober habe historisch einige der schwersten Kurseinbrüche gebracht, zugleich aber auch viele Bärenmärkte beendet, weil der Markt in diesem Monat mehrfach seinen Boden fand. Danach falle die Volatilität zum Jahresende, und die Kurse zögen häufig wieder an. Nicht jedes Jahr folge diesem Ablauf exakt, doch das Grundmuster sei stabil, und der Anstieg im August erwische Händler regelmäßig unvorbereitet.

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Wie heftig die Ausschläge werden können

Wie extrem solche Phasen ausfallen können, zeigt McMillans Verweis auf den Herbst 2008. Damals schnellten volatilitätsgebundene Produkte mit Verfall im September und Oktober um rund 600 Prozent nach oben, während vergleichbare Papiere mit Verfall im Februar 2009 nur gut zehn Prozent gewannen. Weil der S&P 500 und der VIX sich gegenläufig bewegen und die kurzfristigen Kontrakte in einem Einbruch am schnellsten reagieren, zieht McMillan den Schluss, dass eine Absicherung eher über nahe als über ferne Termine wirkt. Für die eigene Positionierung bleibt das seine Einschätzung, keine allgemeingültige Regel.

Der nächste belastbare Prüfstein ist der Kalender selbst. Ob die Volatilität dem Muster folgt, entscheidet sich mit dem Start in den August.

Julia Walter, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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