Volatilitäts-Targeting hält das Risiko im Portfolio systematisch auf Kurs. Doch dieselbe Mechanik kann in Krisenzeiten zur Belastungsprobe werden. Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch

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Heute im Fokus USA-Iran-Abkommen fix: DAX über 25.000 Punkten fest -- US-Börsen vor Feiertag mit Gewinnen -- Apple-CEO erwartet Preiserhöhungen -- SAP, Oracle, SpaceX, Nebius, Amazon, Lufthansa, VW im Fokus Douglas-Aktie auf Rekordtief nach erneuter Gewinnwarnung. FreeCast schließt Partnerschaft mit Starlink: Aktie explodiert. Aktien von BASF, Brenntag & Co. fallen: Gewinnmitnahmen belasten Chemiesektor. Siemens Energy: Bericht über mögliche Abspaltung. EU billigt gemeinsamen Einfluss auf KNDS. Pfizer-CFO verlässt den Konzern. Hochstufung sorgt für Rückenwind für Airbus-Aktie. Intel, Micron, SK hynix, Infineon & Co.: Trump-Signal und BE Semiconductor treiben Chip-Aktien an.

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