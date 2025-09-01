Volatus Aerospace Aktie News: Anleger greifen bei Volatus Aerospace am Dienstagnachmittag zu

Blick auf Volatus Aerospace-Kurs

Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Volatus Aerospace legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 1,8 Prozent auf 0,344 EUR.

Das Papier von Volatus Aerospace konnte um 16:07 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,8 Prozent auf 0,344 EUR. Kurzfristig markierte die Volatus Aerospace-Aktie bei 0,346 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 0,334 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Volatus Aerospace-Aktien beläuft sich auf 480.045 Stück.

Bei einem Wert von 0,670 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.07.2025). Derzeit notiert die Volatus Aerospace-Aktie damit 48,657 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 0,072 EUR fiel das Papier am 08.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 79,070 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 20.08.2025 lud Volatus Aerospace zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Volatus Aerospace 10,59 Mio. CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 26.375,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 40000,00 CAD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Volatus Aerospace am 27.11.2025 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Volatus Aerospace im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volatus Aerospace-Aktie

Volatus Aerospace-Aktie im Blick: Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein

Strategische Ausrichtung überzeugt: Volatus-Aktie nach kräftigem Kursanstieg auf neue Meldungen wieder in Rot

Volatus Aerospace-Aktie gibt weiter nach: Kapitalerhöhung und NATO-Deal im Blick