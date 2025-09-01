Volatus Aerospace Aktie News: Anleger greifen bei Volatus Aerospace am Dienstagnachmittag zu
Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Volatus Aerospace legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 1,8 Prozent auf 0,344 EUR.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Volatus Aerospace konnte um 16:07 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,8 Prozent auf 0,344 EUR. Kurzfristig markierte die Volatus Aerospace-Aktie bei 0,346 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 0,334 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Volatus Aerospace-Aktien beläuft sich auf 480.045 Stück.
Bei einem Wert von 0,670 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.07.2025). Derzeit notiert die Volatus Aerospace-Aktie damit 48,657 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 0,072 EUR fiel das Papier am 08.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 79,070 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Am 20.08.2025 lud Volatus Aerospace zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Volatus Aerospace 10,59 Mio. CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 26.375,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 40000,00 CAD erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Volatus Aerospace am 27.11.2025 präsentieren.
Laut Analysten dürfte Volatus Aerospace im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD einfahren.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Volatus Aerospace-Aktie
Volatus Aerospace-Aktie im Blick: Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein
Strategische Ausrichtung überzeugt: Volatus-Aktie nach kräftigem Kursanstieg auf neue Meldungen wieder in Rot
Volatus Aerospace-Aktie gibt weiter nach: Kapitalerhöhung und NATO-Deal im Blick
Ausgewählte Hebelprodukte auf Volatus Aerospace
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volatus Aerospace
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Jirsak / Shutterstock
Nachrichten zu Volatus Aerospace Inc
Analysen zu Volatus Aerospace Inc
Keine Analysen gefunden.