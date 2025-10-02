DAX24.453 +1,4%Est505.668 +1,6%MSCI World4.330 +0,2%Top 10 Crypto16,36 +0,4%Nas22.755 +0,4%Bitcoin101.169 +0,2%Euro1,1752 +0,2%Öl65,06 -0,6%Gold3.887 +0,6%
Kurs der Volatus Aerospace

Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace büßt am Mittag ein

02.10.25 12:07 Uhr

Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Volatus Aerospace gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,4 Prozent auf 0,448 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volatus Aerospace Inc
0,45 EUR -0,02 EUR -3,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Volatus Aerospace-Aktie wies um 12:01 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 3,4 Prozent auf 0,448 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,428 EUR. Bei 0,474 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 3.769.686 Volatus Aerospace-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,670 EUR) erklomm das Papier am 11.07.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volatus Aerospace-Aktie mit einem Kursplus von 49,554 Prozent wieder erreichen. Bei 0,072 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 83,929 Prozent.

Am 20.08.2025 lud Volatus Aerospace zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Volatus Aerospace ebenfalls -0,01 CAD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,59 Mio. CAD – ein Plus von 26.375,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volatus Aerospace 40000,00 CAD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 27.11.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2028 einen Gewinn in Höhe von 0,020 CAD je Volatus Aerospace-Aktie.

Redaktion finanzen.net

