Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace verzeichnet am Mittag Verluste

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Volatus Aerospace. Die Volatus Aerospace-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 2,3 Prozent auf 0,336 EUR nach.

Die Volatus Aerospace-Aktie wies um 11:47 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 0,336 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Volatus Aerospace-Aktie ging bis auf 0,336 EUR. Bei 0,348 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Der Tagesumsatz der Volatus Aerospace-Aktie belief sich zuletzt auf 55.346 Aktien.

Am 11.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,670 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volatus Aerospace-Aktie 99,405 Prozent zulegen. Bei 0,072 EUR fiel das Papier am 08.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volatus Aerospace-Aktie derzeit noch 78,571 Prozent Luft nach unten.

Volatus Aerospace gewährte am 20.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 26.375,00 Prozent auf 10,59 Mio. CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 40000,00 CAD erwirtschaftet worden.

Am 27.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Volatus Aerospace veröffentlicht werden.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,020 CAD je Volatus Aerospace-Aktie belaufen.

